В Индии 9 погибших и 200 пострадавших из-за загрязненной воды
Причиной стало загрязнение питьевой воды бактериями из-за утечки в трубопроводе.
По меньшей мере девять человек умерли и более 200 были госпитализированы в центральноиндийском городе Индор после вспышки диареи, которая, по словам чиновников, связана с загрязненной питьевой водой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Подробности
Главный врач Индора Мадхав Прасад Хасани сообщил агентству Reuters по телефону, что питьевая вода в районе Бхагиратхпур города была загрязнена из-за утечки, а анализ воды подтвердил наличие бактерий в трубопроводе
Шраван Верма, административный чиновник района, сообщил, что власти развернули команды врачей для обхода пациентов от двери к двери и распространяют таблетки хлора для очистки воды.
Мы обнаружили одно место утечки, которое могло загрязнить воду, и это место было устранено
По информации издания, Индор, что в штате Мадхья-Прадеш, был назван самым чистым городом Индии и в течение последних восьми лет возглавлял национальный рейтинг чистоты.
