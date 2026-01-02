$42.170.18
В Индии 9 погибших и 200 пострадавших из-за загрязненной воды

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Причиной стало загрязнение питьевой воды бактериями из-за утечки в трубопроводе.

В Индии 9 погибших и 200 пострадавших из-за загрязненной воды
Фото: pixabay

По меньшей мере девять человек умерли и более 200 были госпитализированы в центральноиндийском городе Индор после вспышки диареи, которая, по словам чиновников, связана с загрязненной питьевой водой. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Подробности

Главный врач Индора Мадхав Прасад Хасани сообщил агентству Reuters по телефону, что питьевая вода в районе Бхагиратхпур города была загрязнена из-за утечки, а анализ воды подтвердил наличие бактерий в трубопроводе

- говорится в сообщении.

Шраван Верма, административный чиновник района, сообщил, что власти развернули команды врачей для обхода пациентов от двери к двери и распространяют таблетки хлора для очистки воды.

Мы обнаружили одно место утечки, которое могло загрязнить воду, и это место было устранено

- сказал Верма, добавив, что чиновники проверили 8571 человека и выявили 338 с легкими симптомами.

По информации издания, Индор, что в штате Мадхья-Прадеш, был назван самым чистым городом Индии и в течение последних восьми лет возглавлял национальный рейтинг чистоты.

Напомним

Этой зимой Нью-Дели зафиксировал худшее загрязнение воздуха за почти десятилетие, что привело к редким публичным протестам и критике правительства. Индекс качества воздуха превышал 300 в 88% дней ноября и декабря, что является самым высоким показателем с 2017 года.

Алла Киосак

