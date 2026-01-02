У Індії 9 загиблих та 200 постраждалих через забруднену воду

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 5502 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 12233 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 13987 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 51799 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 78436 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 59778 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 54990 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 181874 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 177185 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57714 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2м/с
73%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Готують наступницю: донька Кім Чен Ина вперше відвідала державний мавзолей2 січня, 03:34 • 15477 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 12851 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась07:50 • 17737 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 10445 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13583 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 13715 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38130 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 55655 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 181874 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 103479 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Державний кордон України
Харків
Реклама
УНН Lite
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33368 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42155 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42445 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 103484 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40828 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
Tesla Model Y

У Індії 9 загиблих та 200 постраждалих через забруднену воду

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Причиною стало забруднення питної води бактеріями через витік у трубопроводі.

У Індії 9 загиблих та 200 постраждалих через забруднену воду
Фото: pixabay

Щонайменше дев'ять людей померли та понад 200 було госпіталізовано в центральноіндійському місті Індор після спалаху діареї, який, за словами чиновників, пов'язаний із забрудненою питною водою. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Головний лікар Індору Мадхав Прасад Хасані повідомив агентству Reuters телефоном, що питна вода в районі Бхагіратхпур міста була забруднена через витік, а аналіз води підтвердив наявність бактерій у трубопроводі

- йдеться у дописі.

Шраван Верма, адміністративний чиновник району, повідомив, що влада розгорнула команди лікарів для обходу пацієнтів від дверей до дверей та розповсюджує таблетки хлору для очищення води.

Ми виявили одне місце витоку, яке могло забруднити воду, і це місце було усунено

- сказав Верма, додавши, що чиновники перевірили 8571 особу та виявили 338 з легкими симптомами.

За інформацією видання, Індор, що у штаті Мадх'я-Прадеш, був названий найчистішим містом Індії та протягом останніх восьми років очолював національний рейтинг чистоти.

Нагадаємо

Цієї зими Нью-Делі зафіксував найгірше забруднення повітря за майже десятиліття, що призвело до рідкісних публічних протестів та критики уряду. Індекс якості повітря перевищував 300 у 88% днів листопада та грудня, що є найвищим показником з 2017 року.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в УкраїніЗдоров'я
Reuters
Нью-Делі
Індія