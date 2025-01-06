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В ГПСУ опровергли информацию о прорыве россиян на Черниговщине

В ГПСУ опровергли информацию о прорыве россиян на Черниговщине

Киев  •  УНН

 • 8023 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг фейковые сообщения о прорыве границы российскими войсками на севере Черниговской области. ГПСУ подтверждает отсутствие прорыва, но предупреждает об угрозе обстрелов.

В сети начали распространяться сообщения о якобы прорыве границы регулярной армией россии на севере Черниговской области. Однако это оказалось очередным фейком. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, пишет УНН.

Детали

Как отметили в ЦПД, в сети активно распространяются заявления о якобы прорыве в Черниговской области. Эти сообщения заканчиваются призывами перейти по ссылке для получения дополнительной информации.

Однако этот контент является классическим примером рекламы, использующей фейковые новости или провокационные заголовки для привлечения внимания и увеличения количества переходов по ссылкам.

Попыток прорыва врагом границы в пределах Черниговской области не фиксировалось. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в частности с применением авиации, и угроза продолжения вражеской диверсионной деятельности,

- заявил представитель ГПСУ Андрей Демченко в комментарии Центру.

По словам начальника Корюковского РОА Павла Мирошниченко, попыток прорыва границы на территории его района не было.

Напомним

5 января оккупанты нанесли авиаудар 4-мя КАБами по центру Семеновки на Черниговщине, ранив 9 человек, включая двух детей. Повреждены больница, жилые дома и инфраструктура, 24 пациента эвакуированы.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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