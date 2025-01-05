Загарбники здійснили авіаудар по Семенівці на Чернігівщині: 9 поранених, з них двоє дітей
Київ • УНН
Окупанти завдали авіаудару 4-ма КАБами по центру Семенівки на Чернігівщині, поранивши 9 людей, включно з двома дітьми. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та інфраструктуру, 24 пацієнти евакуйовані.
Напередодні окупанти завдали авіаудару КАБом по прикордонній Семенівці в Чернігівській області. Передає УНН із посиланням на інформацію голови Чернігівської ОВА.
Деталі
По Семенівці в Чернігівській області завдано удару 4-ма КАБами. Повідомляється, що ворог цілив у центральну частину, по житловому масиву. Станом на зараз відомо про 9 поранених, з них двоє дітей – 8 та 13 років. Всі госпіталізовані до лікарні у сусідній громаді.
Одну людину перевезли до обласної лікарні.Пошкодження значні – адмінбудівлі, місцева лікарня (вчергове!), два пʼятиповерхові будинки, кілька приватних, обʼєкти інфраструктури.На місці працювали всі відповідні служби. Сьогодні проводяться роботи з консервації пошкоджень там, де руйнування не критичні. В першу чергу – житло.
Також керівник ОВА доповів, що із Семенівки вночі евакуювали 24-х пацієнтів місцевого територіального центру – людей похилого віку перевезли до відповідної установи у Чернігів.
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