На в'їзді у Покровськ відновили стелу, яка була зруйнована внаслідок російського обстрілу
Київ • УНН
У Покровську відновили стелу з назвою міста, яка була зруйнована російським обстрілом 2 січня. Комунальники встановили нову, легшу конструкцію за один день 4 січня.
На в'їзді у Покровськ відновили стелу, яка була зруйнована російським обстрілом 2 січня. Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Добряка, пише УНН.
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За його словами стелу відновили працівники комунальної служби. Встановлення оновленої більш легкої стели провели 4 січня, роботи завершили за один день.
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Про те, що на в'їзді у Покровськ зруйновано стелу з назвою міста, 2 січня повідомив військовослужбовець Збройних сил України, поет і музикант Павло Вишебаба. Він зазначив, що літеру "П", яку відкинуло до дороги, він поклав у багажник автомобіля. За словами Вишебаби, вона має стати артефактом у майбутньому музеї російсько-української війни.
Нагадаємо
У квітні минулого року волонтери зафарбували написи і наклейки, залишені українськими солдатами на стелі на в'їзді в Донецьку область, що викликало обурення багатьох українців, які розцінили це як знищення пам'яті.
Згодом Українські військові знову розписали стелу на в'їзді в Донецьку область.
Навіть Президент України Володимир Зеленський залишив свій автограф на стелі на в'їзді в Донецьку область під час візиту на зустріч з українськими захисниками.