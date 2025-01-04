На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена в результате российского обстрела
Киев • УНН
В Покровске восстановили стелу с названием города, которая была разрушена российским обстрелом 2 января. Коммунальщики установили новую, более легкую конструкцию за один день 4 января.
На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом 2 января. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на начальника городской военной администрации Сергея Добряка, пишет УНН.
Детали
По его словам стелу восстановили работники коммунальной службы. Установка обновленной более легкой стелы провели 4 января, работы завершили за один день.
Дополнение
О том, что на въезде в Покровск разрушена стела с названием города, 2 января сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, поэт и музыкант Павел Вышебаба. Он отметил, что букву "П", которую отбросило к дороге, он положил в багажник автомобиля. По словам Вышебабы, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны.
Напомним
В апреле прошлого года волонтеры закрасили надписи и наклейки, оставленные украинскими солдатами на потолке на въезде в Донецкую область, что вызвало возмущение многих украинцев, которые расценили это как уничтожение памяти.
Впоследствии украинские военные снова расписали стелу на въезде в Донецкую область.
Даже Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками.