На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена в результате российского обстрела

На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена российским обстрелом 2 января. Об этом сообщило "Суспільне" со ссылкой на начальника городской военной администрации Сергея Добряка, пишет УНН.

Детали

По его словам стелу восстановили работники коммунальной службы. Установка обновленной более легкой стелы провели 4 января, работы завершили за один день.

Дополнение

О том, что на въезде в Покровск разрушена стела с названием города, 2 января сообщил военнослужащий Вооруженных сил Украины, поэт и музыкант Павел Вышебаба. Он отметил, что букву "П", которую отбросило к дороге, он положил в багажник автомобиля. По словам Вышебабы, она должна стать артефактом в будущем музее российско-украинской войны.

Напомним

В апреле прошлого года волонтеры закрасили надписи и наклейки, оставленные украинскими солдатами на потолке на въезде в Донецкую область, что вызвало возмущение многих украинцев, которые расценили это как уничтожение памяти.

Впоследствии украинские военные снова расписали стелу на въезде в Донецкую область.

Даже Президент Украины Владимир Зеленский оставил свой автограф на стеле на въезде в Донецкую область во время визита на встречу с украинскими защитниками.