Захватчики осуществили авиаудар по Семеновке на Черниговщине: 9 раненых, из них двое детей
Киев • УНН
Оккупанты нанесли авиаудар 4-мя КАБами по центру Семеновки на Черниговщине, ранив 9 человек, включая двух детей. Повреждены больница, жилые дома и инфраструктура, 24 пациента эвакуированы.
Накануне оккупанты нанесли авиаудар КАБом по пограничной Семеновке в Черниговской области. Передает УНН со ссылкой на информацию председателя Черниговской ОГА.
Детали
По Семеновке в Черниговской области нанесён удар 4-мя КАБами. Сообщается, что враг целился в центральную часть, по жилому массиву. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых, из них двое детей - 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине.
Один человек перевезли в областную больницу, повреждения значительные - админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры, на месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критичны. В первую очередь - жилье.
Также руководитель ОВА доложил, что из Семеновки ночью эвакуировали 24-х пациентов местного территориального центра - пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.
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