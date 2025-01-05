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Захватчики осуществили авиаудар по Семеновке на Черниговщине: 9 раненых, из них двое детей

Захватчики осуществили авиаудар по Семеновке на Черниговщине: 9 раненых, из них двое детей

Киев  •  УНН

 • 6435 просмотра

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Оккупанты нанесли авиаудар 4-мя КАБами по центру Семеновки на Черниговщине, ранив 9 человек, включая двух детей. Повреждены больница, жилые дома и инфраструктура, 24 пациента эвакуированы.

Накануне оккупанты нанесли авиаудар КАБом по пограничной Семеновке в Черниговской области. Передает УНН со ссылкой на информацию председателя Черниговской ОГА.

Детали

По Семеновке в Черниговской области нанесён удар 4-мя КАБами. Сообщается, что враг целился в центральную часть, по жилому массиву. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых, из них двое детей - 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине.

Один человек перевезли в областную больницу, повреждения значительные - админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры, на месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критичны. В первую очередь - жилье.

- сообщил глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

 Также руководитель ОВА доложил, что из Семеновки ночью эвакуировали 24-х пациентов местного территориального центра - пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.  

На въезде в Покровск восстановили стелу, которая была разрушена в результате российского обстрела4 янв. 2025, 20:11 • 30999 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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