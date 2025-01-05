Захватчики осуществили авиаудар по Семеновке на Черниговщине: 9 раненых, из них двое детей

Накануне оккупанты нанесли авиаудар КАБом по пограничной Семеновке в Черниговской области. Передает УНН со ссылкой на информацию председателя Черниговской ОГА.

Детали

По Семеновке в Черниговской области нанесён удар 4-мя КАБами. Сообщается, что враг целился в центральную часть, по жилому массиву. По состоянию на сейчас известно о 9 раненых, из них двое детей - 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней общине.

Один человек перевезли в областную больницу, повреждения значительные - админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры, на месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критичны. В первую очередь - жилье.