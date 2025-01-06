У ДПСУ спростували інформацію про прорив росіян на Чернігівщині
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації спростував фейкові повідомлення про прорив кордону російськими військами на півночі Чернігівської області. ДПСУ підтверджує відсутність прориву, але попереджає про загрозу обстрілів.
Мережею почали ширитись повідомлення про нібито прорив кордону регулярною армією росії на півночі Чернігівської області. Однак це виявилось черговим фейком. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, пише УНН.
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Як зауважили у ЦПД, у мережі активно поширюються заяви про нібито прорив у Чернігівській області. Ці повідомлення закінчуються закликами перейти за посиланням для отримання додаткової інформації.
Однак цей контент є класичним прикладом реклами, що використовує фейкові новини або провокативні заголовки для привернення уваги та збільшення кількості переходів за посиланнями.
Спроб прориву ворогом кордону у межах Чернігівської області не фіксувалось. Натомість залишається загроза обстрілів зі сторони РФ, зокрема із застосуванням авіації, та загроза продовження ворожої диверсійної діяльності,
За словами начальника Корюківської РВА Павла Мірошниченка, спроб прориву кордону на території його району не було.
Нагадаємо
5 січня окупанти завдали авіаудару 4-ма КАБами по центру Семенівки на Чернігівщині, поранивши 9 людей, включно з двома дітьми. Пошкоджено лікарню, житлові будинки та інфраструктуру, 24 пацієнти евакуйовані.