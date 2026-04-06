В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"

ukenru
Дизель в Украине резко подорожал за выходные: где 6 апреля дешевле всего заправиться
Artemis II впервые за 50 лет вошла в сферу действия тяготения Луны
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
4м/с
74%
746мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Юлия Свириденко
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Одесская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Золото
Financial Times

В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"

Киев • УНН

 • 800 просмотра

Двое мужчин обнаружили подозрительную емкость в городе Вайхинген-ан-дер-Энц. На место прибыли 138 спасателей, однако радиации во флаконе не зафиксировали.

Karsten Schmalz/​KS-Images.de/​dpa

В немецком городе Вайхинген-ан-дер-Энц 5 апреля двое мужчин во время поиска пасхальных яиц в саду нашли белый пластиковый флакон с красной крышкой и надписью Polonium 210 (полоний-210). После находки они вызвали экстренные службы, которые начали масштабную операцию пожарных и полиции, передает УНН со ссылкой на ZEIT и RND.

Подробности

По данным немецких медиа, на место прибыли 138 спасателей и 41 единица техники, в том числе подразделения радиационной защиты и работы с опасными веществами. Территорию вокруг места обнаружения флакона оцепили, однако первичные измерения не зафиксировали никаких признаков радиации ни возле самой емкости, ни рядом с ней.

Оба мужчины от своей находки не пострадали, а городские власти заявили, что угрозы для жителей не было.

Полиция сообщила, что флакон забрало Министерство окружающей среды Баден-Вюртемберга, которое отвечает за дальнейшую проверку его содержимого. Правоохранители также должны выяснить, откуда взялась эта емкость и как она оказалась в саду на окраине города.

Руководитель районной пожарной службы Энди Доррох в свою очередь сообщил медиа, что флакон похож на настоящий, имел официальную маркировку, а его вес, по предварительной оценке, мог соответствовать содержимому полония.

А Федеральное ведомство по радиационной защите Германии отмечает, что полоний-210 представляет опасность прежде всего тогда, когда попадает внутрь организма через пищу, воду, вдыхание или открытые раны.

Отметим, что это вещество стало широко известным после отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Британское официальное расследование установило, что он умер от острого лучевого синдрома после того, как полоний-110 попал в его организм.

Александра Василенко

Новости Мира
Ядерное оружие
Техника
Германия
Лондон