В Германии во время поиска пасхальных яиц нашли флакон с надписью "Полоний-210"

В немецком городе Вайхинген-ан-дер-Энц 5 апреля двое мужчин во время поиска пасхальных яиц в саду нашли белый пластиковый флакон с красной крышкой и надписью Polonium 210 (полоний-210). После находки они вызвали экстренные службы, которые начали масштабную операцию пожарных и полиции, передает УНН со ссылкой на ZEIT и RND.

Подробности

По данным немецких медиа, на место прибыли 138 спасателей и 41 единица техники, в том числе подразделения радиационной защиты и работы с опасными веществами. Территорию вокруг места обнаружения флакона оцепили, однако первичные измерения не зафиксировали никаких признаков радиации ни возле самой емкости, ни рядом с ней.

Оба мужчины от своей находки не пострадали, а городские власти заявили, что угрозы для жителей не было.

Полиция сообщила, что флакон забрало Министерство окружающей среды Баден-Вюртемберга, которое отвечает за дальнейшую проверку его содержимого. Правоохранители также должны выяснить, откуда взялась эта емкость и как она оказалась в саду на окраине города.

Руководитель районной пожарной службы Энди Доррох в свою очередь сообщил медиа, что флакон похож на настоящий, имел официальную маркировку, а его вес, по предварительной оценке, мог соответствовать содержимому полония.

А Федеральное ведомство по радиационной защите Германии отмечает, что полоний-210 представляет опасность прежде всего тогда, когда попадает внутрь организма через пищу, воду, вдыхание или открытые раны.

Отметим, что это вещество стало широко известным после отравления в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Британское официальное расследование установило, что он умер от острого лучевого синдрома после того, как полоний-110 попал в его организм.

