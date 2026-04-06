Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння Місяця
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Популярнi новини
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 12347 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto6 квітня, 01:20 • 18673 перегляди
В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВАVideo6 квітня, 01:35 • 9166 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 16438 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto04:51 • 10373 перегляди
Публікації
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 196 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 107041 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 109304 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 114871 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 94359 перегляди
У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли флакон з написом "Полоній-210"

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Двоє чоловіків виявили підозрілу місткість у місті Вайхінген-ан-дер-Енц. На місце прибули 138 рятувальників, проте радіації у флаконі не зафіксували.

Karsten Schmalz/​KS-Images.de/​dpa

У німецькому місті Вайхінген-ан-дер-Енц 5 квітня двоє чоловіків під час пошуку великодніх яєць у саду знайшли білий пластиковий флакон із червоною кришкою та написом Polonium 210 (полоній-210). Після знахідки вони викликали екстрені служби, які розпочали масштабну операцію пожежників і поліції, передає УНН з посиланням на ZEIT та RND.

Деталі

За даними німецьких медіа, на місце прибули 138 рятувальників і 41 одиниця техніки, зокрема підрозділи радіаційного захисту та роботи з небезпечними речовинами. Територію навколо місця виявлення флакона оточили, однак первинні вимірювання не зафіксували жодних ознак радіації ані біля самої ємності, ані поряд із нею.

Обидва чоловіки від своєї знахідки не постраждали, а міська влада заявила, що загрози для жителів не було.

Поліція повідомила, що флакон забрало Міністерство довкілля Баден-Вюртемберга, яке відповідає за подальшу перевірку його вмісту. Правоохоронці також мають з’ясувати, звідки взялася ця ємність і як вона опинилася в садку на околиці міста.

Керівник районної пожежної служби Енді Доррох своєю чергою повідомив медіа, що флакон схожий на справжній, мав офіційне маркування, а його вага, за попередньою оцінкою, могла відповідати вмісту полонію.

А Федеральне відомство з радіаційного захисту Німеччини зазначає, що полоній-210 становить небезпеку насамперед тоді, коли потрапляє всередину організму через їжу, воду, вдихання або відкриті рани.

Зауважимо, що ця речовина стала широко відомою після отруєння у Лондоні колишнього офіцера фсб Олександра Литвиненка у 2006 році. Британське офіційне розслідування встановило, що він помер від гострого променевого синдрому після того, як полоній-110 потрапив у його організм.

В Індонезії виявили забруднення Цезієм-137: звідки воно взялось09.10.25, 08:56 • 4201 перегляд

