У Німеччині під час пошуку великодніх яєць знайшли флакон з написом "Полоній-210"
Київ • УНН
Двоє чоловіків виявили підозрілу місткість у місті Вайхінген-ан-дер-Енц. На місце прибули 138 рятувальників, проте радіації у флаконі не зафіксували.
У німецькому місті Вайхінген-ан-дер-Енц 5 квітня двоє чоловіків під час пошуку великодніх яєць у саду знайшли білий пластиковий флакон із червоною кришкою та написом Polonium 210 (полоній-210). Після знахідки вони викликали екстрені служби, які розпочали масштабну операцію пожежників і поліції, передає УНН з посиланням на ZEIT та RND.
Деталі
За даними німецьких медіа, на місце прибули 138 рятувальників і 41 одиниця техніки, зокрема підрозділи радіаційного захисту та роботи з небезпечними речовинами. Територію навколо місця виявлення флакона оточили, однак первинні вимірювання не зафіксували жодних ознак радіації ані біля самої ємності, ані поряд із нею.
Обидва чоловіки від своєї знахідки не постраждали, а міська влада заявила, що загрози для жителів не було.
Поліція повідомила, що флакон забрало Міністерство довкілля Баден-Вюртемберга, яке відповідає за подальшу перевірку його вмісту. Правоохоронці також мають з’ясувати, звідки взялася ця ємність і як вона опинилася в садку на околиці міста.
Керівник районної пожежної служби Енді Доррох своєю чергою повідомив медіа, що флакон схожий на справжній, мав офіційне маркування, а його вага, за попередньою оцінкою, могла відповідати вмісту полонію.
А Федеральне відомство з радіаційного захисту Німеччини зазначає, що полоній-210 становить небезпеку насамперед тоді, коли потрапляє всередину організму через їжу, воду, вдихання або відкриті рани.
Зауважимо, що ця речовина стала широко відомою після отруєння у Лондоні колишнього офіцера фсб Олександра Литвиненка у 2006 році. Британське офіційне розслідування встановило, що він помер від гострого променевого синдрому після того, як полоній-110 потрапив у його організм.
