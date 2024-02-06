В Германии наземный персонал пяти аэропортов устроит забастовку в среду

Немецкий профсоюз Ver.di призвал наземный персонал авиакомпании Lufthansa объявить забастовку в среду, что повлияет на немецкие аэропорты, включая Франкфурт и Берлин. Об этом сообщает Tagesschau, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в профсоюзе, забастовка должна начаться в среду в четыре утра и коснется мест во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Гамбурге, Берлине и Дюссельдорфе. Планируется, что акция продлится до утра четверга.

Профсоюз Ver.di обосновал свой призыв неуступчивой, по мнению профсоюза, позицией Lufthansa.

Эта забастовка была бы ненужной, если бы Lufthansa предоставила наземным работникам такие же повышения, как и другим группам работников группы. Однако за столом переговоров не было никакой готовности сделать это. Поэтому мы надеемся на понимание пассажиров, потому что они, как и работники, также хотят покончить с нехваткой персонала и лучшим обслуживанием, - говорится в сообщении.

Основанием для объявления забастовки стали коллективные переговоры, продолжающиеся на уровне всей группы, в которых участвуют около 25 000 работников на местах. По данным Ver.di, на переговорах было представлено неадекватное предложение. Например, по данным ver.di, предложение предусматривает среднее повышение зарплаты менее двух процентов в течение первого года. Кроме того, работники, которые не входят в состав Lufthansa Technik, должны получать меньшую надбавку на компенсацию инфляции.

Дополнение

Профсоюз требует повышения зарплаты наземного персонала Lufthansa на 12,5 процентов, что соответствует не менее 500 евро в месяц в течение двенадцати месяцев.Следующий раунд переговоров состоится 12 февраля во Франкфурте-на-Майне.

Напомним

1 февраля в Германии бастовали сотрудники аэропортов, что привело к отмене или задержке более 1000 рейсов.

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