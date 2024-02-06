У Німеччині наземний персонал п’яти аеропортів влаштує страйк у середу
Київ • УНН
У середу німецький наземний персонал п'яти великих аеропортів оголосить страйк, що призведе до зриву польотів.
Німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa оголосити страйк у середу, що вплине на німецькі аеропорти, включаючи Франкфурт і Берлін. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.
Деталі
Як повідомили у профспілці, страйк має розпочатися в середу о четвертій ранку і торкнеться місць у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Планується, що акція триватиме до ранку четверга.
Профспілка Ver.di обґрунтувала свій заклик непоступливою, на думку профспілки, позицією Lufthansa.
Цей страйк був би непотрібним, якби Lufthansa надала наземним працівникам такі ж підвищення, як і іншим групам працівників групи. Однак за столом переговорів не було жодної готовності зробити це. Тому ми сподіваємося на розуміння пасажирів, адже вони, як і працівники, також хочуть покласти край дефіциту персоналу та кращого обслуговування,
Підґрунтям для оголошення страйку стали колективні переговори, що тривають на рівні всієї групи, в яких беруть участь близько 25 000 працівників на місцях. За даними Ver.di, на переговорах було представлено неадекватну пропозицію. Наприклад, за даними ver.di, пропозиція передбачає середнє підвищення платні менш як двох відсотків протягом першого року. Крім того, працівники, які не входять до складу Lufthansa Technik, повинні отримувати меншу надбавку на компенсацію інфляції.
Доповнення
Профспілка вимагає підвищення зарплати наземного персоналу Lufthansa на 12,5 відсотків, що відповідає щонайменше 500 євро на місяць протягом дванадцяти місяців.Наступний раунд переговорів відбудеться 12 лютого у Франкфурті-на-Майні.
Нагадаємо
1 лютого у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.
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