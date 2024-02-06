У Німеччині наземний персонал п’яти аеропортів влаштує страйк у середу

Німецька профспілка Ver.di закликала наземний персонал авіакомпанії Lufthansa оголосити страйк у середу, що вплине на німецькі аеропорти, включаючи Франкфурт і Берлін. Про це повідомляє Tagesschau, пише УНН.

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Як повідомили у профспілці, страйк має розпочатися в середу о четвертій ранку і торкнеться місць у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Гамбурзі, Берліні та Дюссельдорфі. Планується, що акція триватиме до ранку четверга.

Профспілка Ver.di обґрунтувала свій заклик непоступливою, на думку профспілки, позицією Lufthansa.

Цей страйк був би непотрібним, якби Lufthansa надала наземним працівникам такі ж підвищення, як і іншим групам працівників групи. Однак за столом переговорів не було жодної готовності зробити це. Тому ми сподіваємося на розуміння пасажирів, адже вони, як і працівники, також хочуть покласти край дефіциту персоналу та кращого обслуговування,