В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

В немецком городе Меттман вблизи Дюссельдорфа произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины. Парень получил тяжелые травмы головы. Об этом пишет DPA, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Один из посетителей заведения начал оскорблять подростка, а затем набросился на него и ударил неизвестным предметом по голове. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Уточняется, что расследование инцидента проведет Служба государственной безопасности Дюссельдорфа.

Напомним,

Ранее в Германии зарезали ножом 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. По данным Федерации баскетбола Киева, неизвестные с ножами напали на спортсмена и его друга Артема Козаченко "просто потому, что они украинцы".

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста