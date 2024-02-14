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В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 01:03  •  2307 просмотра

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15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.

В немецком городе Меттман вблизи Дюссельдорфа произошло нападение на 15-летнего подростка из Украины. Парень получил тяжелые травмы головы. Об этом пишет DPA, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в субботу, 10 февраля. Один из посетителей заведения начал оскорблять подростка, а затем набросился на него и ударил неизвестным предметом по голове. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

Уточняется, что расследование инцидента проведет Служба государственной безопасности Дюссельдорфа.

Напомним,

Ранее в Германии зарезали ножом 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. По данным Федерации баскетбола Киева, неизвестные с ножами напали на спортсмена и его друга Артема Козаченко "просто потому, что они украинцы".

В Германии задержали убийцу 17-летнего украинского баскетболиста12 февраль 2024, 10:01 • 27932 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧПНовости Мира
diusseldorfДюссельдорф
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
У Німеччині на на расовому ґрунті напали на ще одного українського підлітка
Another Ukrainian teenager attacked on racial grounds in Germany
Новости по теме

В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

15-летний украинский подросток получил тяжелые травмы головы после того, как на него напал и ударил по голове неизвестным предметом кто-то, кто оскорблял его из-за его национальности на объекте в немецком городе Меттманн вблизи Дюссельдорфа.

Криминал и ЧП •   •  2307 просмотра
В Германии на расовой почве напали на еще одного украинского подростка на расовой почве

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.

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ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности

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На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.

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Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены

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Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.

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Министра обороны США выписали из больницы

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Министра обороны США выписали из больницы

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Министр Кубраков встретился с представителями Банка развития Совета Европы, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, чтобы обсудить вопросы финансирования проектов по восстановлению жилья, инфраструктуры и транспорта в Украине.

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Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины

Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку

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Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern

Йоко Оно представляет интерактивную ретроспективу своей 70-летней карьеры. В лондонском Тейт Модерн выставка художницы и активистки будет доступна с пятницы 15 февраля. На ней мастерица представит работы собранные за ее 70-летнюю карьеру. В частности, обещают выставить и работы, сделанные с Битлами.

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