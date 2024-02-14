У Німеччині на на расовому ґрунті напали на ще одного українського підлітка

У німецькому місті Меттман поблизу Дюссельдорфа стався напад на 15-річного підлітка з України. Хлопець дістав тяжкі травми голови. Про це пише DPA, передає УНН.

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Інцидент стався в суботу, 10 лютого. Один із відвідувачів закладу почав ображати підлітка, а потім накинувся на нього та вдарив невідомим предметом по голові. Після цього зловмисник втік з місця злочину.

Уточнюється, що розслідування інциденту проведе Служба державної безпеки Дюссельдорфа.

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Раніше в Німеччині зарізали ножем 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. За даними Федерації баскетболу Києва, невідомі з ножами напали на спортсмена та його друга Артема Козаченка "просто тому, що вони українці".

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