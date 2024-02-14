У Німеччині на на расовому ґрунті напали на ще одного українського підлітка
Київ • УНН
15-річний український підліток отримав важкі травми голови після того, як на нього напав і вдарив по голові невідомим предметом хтось, хто ображав його через його національність на об'єкті в німецькому місті Меттманн поблизу Дюссельдорфа.
У німецькому місті Меттман поблизу Дюссельдорфа стався напад на 15-річного підлітка з України. Хлопець дістав тяжкі травми голови. Про це пише DPA, передає УНН.
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Інцидент стався в суботу, 10 лютого. Один із відвідувачів закладу почав ображати підлітка, а потім накинувся на нього та вдарив невідомим предметом по голові. Після цього зловмисник втік з місця злочину.
Уточнюється, що розслідування інциденту проведе Служба державної безпеки Дюссельдорфа.
Нагадаємо
Раніше в Німеччині зарізали ножем 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова. За даними Федерації баскетболу Києва, невідомі з ножами напали на спортсмена та його друга Артема Козаченка "просто тому, що вони українці".
У Німеччині затримали вбивцю 17-річного українського баскетболіста12.02.24, 12:01 • 32074 перегляди