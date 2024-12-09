В Германии депутат предлагает выплачивать сирийским беженцам 1000 евро за возвращение домой
Киев • УНН
Депутат Бундестага Йенс Шпан предложил выплачивать по 1000 евро сирийцам, которые согласятся вернуться из Германии в Сирию. Он также предлагает организовать конференцию по восстановлению страны совместно с Австрией, Турцией и Иорданией.
Депутат Бундестага Йенс Шпан предлагает выплачивать каждому сирийцу по тысяче евро, которые согласятся вернуться в Сирию из Германии. Об этом пишет издание Bild, передает УНН.
"В качестве первого шага я бы сказал, что мы делаем предложение. Как насчет того, чтобы правительство Германии заявило: "любой, кто хочет вернуться в Сирию, мы посадим его в самолет и дадим ему стартовый капитал в размере 1000 евро", - сказал Спан.
Он также предлагает организовать конференцию по восстановлению и возвращению совместно с Австрией, Турцией и Иорданией.
Напомним
После быстрого продвижения в Дамаске повстанцы вошли в президентский дворец. Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалалы объявил о готовности передать власть. В видеообращении он заявил, что готов передать бразды правления "любому руководству, которое определит сирийский народ".
Посольство Сирии в москве подняло флаг оппозиции после смены власти в стране. Башар Асад, управлявший страной 24 года, получил убежище в россии после захвата Дамаска повстанцами.