В Германии берег Северного моря завалило комками парафина: что известно

Берега нескольких немецких островов в Северном море покрылись парафиновыми комками размером до 20 сантиметров. Экологи подозревают незаконную промывку танкерных отсеков, хотя точный источник загрязнения еще не установлен. Власти призывают не трогать находки из-за возможной токсичности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BILD.

Детали

На пляжах немецких островов Юст, Нордернай и Боркум в Северном море обнаружили многочисленные желтые парафиновые комки размером до 20 сантиметров. По данным администрации острова Юст, "почти весь 17-километровый участок северного побережья загрязнен".

Предполагается, что парафин попал в море в результате незаконной промывки отсеков одного из судов.

После перевозки парафина отсеки промываются, и такие отходы раньше сливали в море, однако это запрещено с 2021 года - пояснили в немецком природоохранном союзе NABU.

Представитель курортной администрации Юлии Финдейзен заявила, что находки сейчас исследуются.

В настоящее время парафин проверяют на токсичность, но пока предполагается, что он не опасен. Однако, людям советуют не трогать комки руками - он может содержать вредные примеси и разлагается очень медленно - добавила Финдейзен.

Угрозы для отдыхающих пока не выявлено, однако загрязнение коснулось сразу нескольких островов, поэтому масштабы проблемы еще предстоит оценить.

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