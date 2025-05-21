У Німеччині берег Північного моря завалило грудками парафіну: що відомо

Береги кількох німецьких островів у Північному морі вкрилися парафіновими грудками розміром до 20 сантиметрів. Екологи підозрюють незаконне промивання танкерних відсіків, хоча точне джерело забруднення ще не встановлено. Влада закликає не торкатися знахідок через можливу токсичність. Про це повідомляє УНН із посиланням на BILD.

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На пляжах німецьких островів Юст, Нордернай та Боркум у Північному морі виявили численні жовті парафінові грудки розміром до 20 сантиметрів. За даними адміністрації острова Юст, "майже вся 17-кілометрова ділянка північного узбережжя забруднена".

Передбачається, що парафін потрапив у море внаслідок незаконного промивання відсіків одного із суден.

Після перевезення парафіну відсіки промиваються, і такі відходи раніше зливали в море, проте це заборонено з 2021 року - пояснили в німецькому природоохоронному союзі NABU.

Представник курортної адміністрації Юлії Фіндейзен заявила, що знахідки зараз досліджуються.

Наразі парафін перевіряють на токсичність, але поки що передбачається, що він не небезпечний. Однак, людям радять не чіпати грудки руками - він може містити шкідливі домішки й розкладається дуже повільно - додала Фіндейзен.

Загрози для відпочивальників поки що не виявлено, проте забруднення торкнулося одразу кількох островів, тож масштаби проблеми ще належить оцінити.

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