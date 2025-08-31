В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие

За прошедшие сутки в Кельне во время антивоенной демонстрации произошли столкновения. Полиция обнаружила у одной из групп митингующих пиротехнику, спирт и газовые баллоны. Также произошли нападения демонстрантов – пострадали двенадцать полицейских. Передает УНН со ссылкой на RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Детали

В субботу в Германии во время антивоенного марша в центре Кельна между полицией и демонстрантами вспыхнули жестокие столкновения. Среди митингующих оказались нападавшие, которые были в масках. Агрессивные участники события зажигали дымовые шашки. По данным СМИ, митинг был организован альянсом "Разоружить Рейнметалл". Впоследствии он был прекращен.

В машине сопровождения полиция обнаружила пиротехнику, метиловый спирт и газовые баллоны. В результате нападений демонстрантов пострадали двенадцать полицейских. Четверо были вынуждены оставить свои обязанности, передают СМИ ФРГ.

Полиция сообщила, что понадобилась целая ночь, чтобы установить личности тех, кто, по предварительным данным, участвовал в агрессивных действиях. Несколько человек были взяты под стражу.

