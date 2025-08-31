В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие

$41.260.00
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 17514 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 44638 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 69906 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 85560 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 102688 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 250882 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 109357 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 84740 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 98801 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 317537 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Команда ГСЧС приютила собаку Джесси, которая потеряла хозяина в результате российской атаки на Киев30 августа, 23:20
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45
Иран ввел ограничения на въезд для россиян31 августа, 00:31
В течение суток Силы беспилотных систем поразили 636 целей РФPhoto31 августа, 00:56
Херсонщина получила миллионные генераторы от США для отопления и больниц31 августа, 02:01
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29
2 сентября ожидаются магнитные бури из-за выброса плазмы на Солнце04:55
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Китай
Запорожье
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12
Фейковые новости
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Во время антивоенной демонстрации в Кельне произошли столкновения, в результате которых пострадали двенадцать полицейских. Полиция обнаружила у митингующих пиротехнику, спирт и газовые баллоны.

В Германии «антивоенный» марш перерос в вооруженное насилие

За прошедшие сутки в Кельне во время антивоенной демонстрации произошли столкновения. Полиция обнаружила у одной из групп митингующих пиротехнику, спирт и газовые баллоны. Также произошли нападения демонстрантов – пострадали двенадцать полицейских. Передает УНН со ссылкой на RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Детали

В субботу в Германии во время антивоенного марша в центре Кельна между полицией и демонстрантами вспыхнули жестокие столкновения. Среди митингующих оказались нападавшие, которые были в масках. Агрессивные участники события зажигали дымовые шашки. По данным СМИ, митинг был организован альянсом "Разоружить Рейнметалл". Впоследствии он был прекращен.

Мерц допускает введение обязательного призыва в армию в будущем, в том числе для женщин30.08.25, 19:22 • 5004 просмотра

В машине сопровождения полиция обнаружила пиротехнику, метиловый спирт и газовые баллоны. В результате нападений демонстрантов пострадали двенадцать полицейских. Четверо были вынуждены оставить свои обязанности, передают СМИ ФРГ.

Полиция сообщила, что понадобилась целая ночь, чтобы установить личности тех, кто, по предварительным данным, участвовал в агрессивных действиях. Несколько человек были взяты под стражу.

Большинство немцев поддерживают территориальные уступки Украины ради мира - опрос27.08.25, 16:36 • 3157 просмотров

Напомним

Отметим, что в Индонезии протесты из-за льгот для законодателей переросли в насилие. В результате событий, в стране, расположенной на островах Юго-Восточной Азии, погибли три человека. Они погибли во время пожара в здании городского совета в Макассаре.

Охваченные протестами улицы перекрыты полицией: в Сербии новые демонстрации против правительства Вучича16.08.25, 11:35 • 6088 просмотров

Игорь Тележников

Новости Мира
Индонезия
Германия