Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 17483 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 44560 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 69852 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 85505 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 102644 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 250867 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 109337 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 84738 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 98799 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 317507 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Під час антивоєнної демонстрації в Кельні відбулися сутички, внаслідок яких постраждали дванадцять поліцейських. Поліція виявила у мітингарів піротехніку, спирт та газові балони.

У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство

Минулої доби у Кельні під час антивоєнної демонстрації відбулися сутички. Поліція знайшла у однієї з груп мітингарів піротехніку, спирт та газові балони. Також сталися напади демонстрантів - постраждали дванадцять поліцейських. Передає УНН із посиланням на RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Деталі

У суботу в Німеччині під час антивоєнного маршу у центрі Кельна між поліцією та демонстрантами спалахнули жорстокі сутички. Серед мітингарів виявилися нападники, які були в масках. Агресивні учасники події запалювали димові шашки. За даними ЗМІ, мітинг був організований альянсом "Роззброїти Рейнметал". Згодом він був припинений.

Мерц допускає запровадження обов’язкового призову до армії у майбутньому, у тому числі для жінок 30.08.25, 19:22 • 4988 переглядiв

В машині супроводу поліція знайшла піротехніку, метиловий спирт та газові балони. Внаслідок нападів демонстрантів постраждали дванадцять поліцейських. Четверо були змушені залишити свої обов'язки, передають ЗМІ ФРН.

Поліція повідомила, що знадобилася ціла ніч, щоб встановити особи тих, хто, за попередніми даними, брав участь у агресивних діях. Кілька людей було взято під варту.

Більшість німців підтримують територіальні поступки України для миру - опитування27.08.25, 16:36 • 3157 переглядiв

Нагадаємо

Зазначимо, що в Індонезії протести через пільги для законодавців переросли в насильство. Внаслідок подій, у країні, що розташована на островах Південно-Східної Азії, загинуло троє людей. Вони загинули під час пожежі в будівлі міської ради в Макассарі.

Охоплені протестами вулиці перекриті поліцією: у Сербії нові демонстрації проти уряду Вучича16.08.25, 11:35 • 6088 переглядiв

Ігор Тележніков

