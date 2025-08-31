У Німеччині "антивоєнний" марш переріс у озброєнне насильство
Київ • УНН
Під час антивоєнної демонстрації в Кельні відбулися сутички, внаслідок яких постраждали дванадцять поліцейських. Поліція виявила у мітингарів піротехніку, спирт та газові балони.
Минулої доби у Кельні під час антивоєнної демонстрації відбулися сутички. Поліція знайшла у однієї з груп мітингарів піротехніку, спирт та газові балони. Також сталися напади демонстрантів - постраждали дванадцять поліцейських. Передає УНН із посиланням на RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Деталі
У суботу в Німеччині під час антивоєнного маршу у центрі Кельна між поліцією та демонстрантами спалахнули жорстокі сутички. Серед мітингарів виявилися нападники, які були в масках. Агресивні учасники події запалювали димові шашки. За даними ЗМІ, мітинг був організований альянсом "Роззброїти Рейнметал". Згодом він був припинений.
В машині супроводу поліція знайшла піротехніку, метиловий спирт та газові балони. Внаслідок нападів демонстрантів постраждали дванадцять поліцейських. Четверо були змушені залишити свої обов'язки, передають ЗМІ ФРН.
Поліція повідомила, що знадобилася ціла ніч, щоб встановити особи тих, хто, за попередніми даними, брав участь у агресивних діях. Кілька людей було взято під варту.
Нагадаємо
Зазначимо, що в Індонезії протести через пільги для законодавців переросли в насильство. Внаслідок подій, у країні, що розташована на островах Південно-Східної Азії, загинуло троє людей. Вони загинули під час пожежі в будівлі міської ради в Макассарі.
