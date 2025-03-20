В Генштабе подтвердили поражение по аэродрому "Энгельс" в саратовской области рф
Киев • УНН
Ночью 20 марта Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф. Зафиксированы пожар, взрывы и детонация боеприпасов.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф и пожар в районе аэродрома, взрывы и вторичную детонацию боеприпасов, пишет УНН.
Подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 20 марта нанесли удар по аэродрому "Энгельс" в Саратовской области рф. В районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов
Этот военный объект, как указано, используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения.
"Силы обороны Украины обладают детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов, соблюдают нормы международного гуманитарного права и принимают меры, чтобы максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Благодарим наших воинов за меткость! Дальше будет... Слава Украине!" - отметили в Генштабе.
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