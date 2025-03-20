У Генштабі підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у саратовській області рф

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф та пожежу у районі аеродрому, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів, пише УНН.

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, у ніч на 20 березня завдали удару по аеродрому "Енгельс" у Саратовській області рф. В районі аеродрому зафіксовано пожежу, вибухи та вторинну детонацію боєприпасів - повідомили у Генштабі.

Цей військовий об'єкт, як вказано, використовується авіацією окупантів, зокрема, для завдання ракетних ударів по території України і терористичних атак проти мирного населення.

"Сили оборони України володіють детальною інформацією про стратегічні об’єкти російських окупантів, дотримуються норм міжнародного гуманітарного права та вживають заходів, щоб максимально убезпечити цивільне населення і припинити збройну агресію російської федерації проти України. Дякуємо нашим воїнам за влучність! Далі буде... Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

В енгельсі після удару росіяни втратили ракети, у тому числі Х-101, якими б'ють по Україні - ЦПД РНБО