В енгельсі після удару росіяни втратили ракети, у тому числі Х-101, якими б'ють по Україні - ЦПД РНБО
Київ • УНН
Після нічної атаки дронів на аеродромі в Енгельсі виникла пожежа, росіян евакуювали. За словами керівника ЦПД РНБО, РФ втратила ракети, зокрема Х-101.
Після нічної атаки дронів в енгельсі росія втратила ракети, зокрема Х-101, повідомив у четвер керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
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"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Тим часом після нічної атаки дронів в енгельсі введено режим НС, повідомив голова району максим леонов у телеграм-каналі.
"Через загоряння на аеродромі евакуйовано жителів кількох СНТ. У зв'язку з цим запроваджено режим НС муніципального рівня. Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення безпеки", - написав леонов.
У рф заявили про масовану атаку дронів на саратов та енгельс: кажуть про загоряння на аеродромі та евакуацію20.03.25, 08:57 • 13905 переглядiв