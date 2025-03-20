В енгельсі після удару росіяни втратили ракети, у тому числі Х-101, якими б'ють по Україні - ЦПД РНБО

Після нічної атаки дронів в енгельсі росія втратила ракети, зокрема Х-101, повідомив у четвер керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.

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"На Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101. Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні", - написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Тим часом після нічної атаки дронів в енгельсі введено режим НС, повідомив голова району максим леонов у телеграм-каналі.

"Через загоряння на аеродромі евакуйовано жителів кількох СНТ. У зв'язку з цим запроваджено режим НС муніципального рівня. Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення безпеки", - написав леонов.

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