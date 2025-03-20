У рф заявили про масовану атаку дронів на саратов та енгельс: кажуть про загоряння на аеродромі та евакуацію

У рф повідомили про нічну атаку дронів на саратов та енгельс у саратовській області, загоряння на території аеродрому та евакуацію, пише УНН.

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"саратов та енгельс сьогодні зазнали наймасовішої атаки БПЛА за весь час", - написав губернатор саратовської області роман бусаргін у телеграм-каналі.

Як заявив бусаргін, "в енгельсі внаслідок атаки БПЛА також було пошкоджено близько 30 приватних та дачних будинків у кількох СНТ. (...) Деякі мешканці звернулися по медичну допомогу".

"З метою безпеки через загоряння на території аеродрому проводиться евакуація тих, хто проживає на території прилеглих до об'єкта СНТ", - написав бусаргін.

Як пише ASTRA, вранці жителі побачили сильний дим у мікрорайоні "3-е літне містечко" в енгельсі після серії атак БПЛА. Мікрорайон знаходиться приблизно за 10 кілометрів від військового аеродрому "Енгельс-2", звернула увагу ASTRA.

росавіації повідомляло, що "для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження на прийом та випуск ПС сьогодні рано-вранці введені в аеропортах: Самара, Саратов".

мо рф стверджує, що вночі їхньою ППО знищено 132 безпілотні літальні апарати: 54 БпЛА – над територією саратовської області, 40 БпЛА – над територією воронезької області, 22 БпЛА – над територією бєлгородської області, дев'ять БпЛА – над територією ростовської області, три БпЛА – над територією курської області, один БпЛА – над територією липецької області. Також мо рф заявив про три знищених БпЛА над тимчасово окупованим Кримом.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко показав відео, підписавши "Російський Енгельс".

Атака дронів: у саратовській області рф лунають вибухи в районі НПЗ