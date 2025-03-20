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В рф заявили о массированной атаке дронов на саратов и энгельс: говорят о возгорании на аэродроме и эвакуации

Киев • УНН

 • 13901 просмотра

Ночью саратовская область рф подверглась массированной атаке БПЛА, повреждены дома, объявлена эвакуация. Минобороны рф заявило о сбитии 54 дронов над областью.

В рф заявили о массированной атаке дронов на саратов и энгельс: говорят о возгорании на аэродроме и эвакуации

В рф сообщили о ночной атаке дронов на саратов и энгельс в саратовской области, возгорании на территории аэродрома и эвакуации, пишет УНН.

Детали

"саратов и энгельс сегодня подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время", - написал губернатор саратовской области роман бусаргин в телеграм-канале.

Как заявил бусаргин, "в энгельсе в результате атаки БПЛА также было повреждено около 30 частных и дачных домов в нескольких СНТ. (...) Некоторые жители обратились за медицинской помощью".

"В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация тех, кто проживает на территории прилегающих к объекту СНТ", - написал бусаргин.

Как пишет ASTRA, утром жители увидели сильный дым в микрорайоне "3-й летный городок" в энгельсе после серии атак БПЛА. Микрорайон находится примерно в 10 километрах от военного аэродрома "Энгельс-2", обратила внимание ASTRA.

росавиация сообщала, что "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня рано утром введены в аэропортах: Самара, Саратов".

мо рф утверждает, что ночью их ПВО уничтожено 132 беспилотных летательных аппарата: 54 БПЛА – над территорией саратовской области, 40 БПЛА – над территорией воронежской области, 22 БПЛА – над территорией белгородской области, девять БПЛА – над территорией ростовской области, три БПЛА – над территорией курской области, один БПЛА – над территорией липецкой области. Также мо рф заявило о трех уничтоженных БПЛА над временно оккупированным Крымом.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко показал видео, подписав "Российский Энгельс".

Атака дронов: в саратовской области рф раздаются взрывы в районе НПЗ20.03.25, 04:11 • 26133 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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