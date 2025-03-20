В энгельсе после удара россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, которыми бьют по Украине - ЦПД СНБО
Киев • УНН
После ночной атаки дронов на аэродроме в Энгельсе возник пожар, россиян эвакуировали. По словам руководителя ЦПД СНБО, РФ потеряла ракеты, в частности Х-101.
После ночной атаки дронов в энгельсе россия потеряла ракеты, в частности Х-101, сообщил в четверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.
Детали
"На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в частности Х-101. Количество будет понятно позже. На этом аэродроме хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине", - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Тем временем после ночной атаки дронов в энгельсе введен режим ЧС, сообщил глава района максим леонов в телеграм-канале.
"Из-за возгорания на аэродроме эвакуированы жители нескольких СНТ. В связи с этим введен режим ЧС муниципального уровня. Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности", - написал леонов.
В рф заявили о массированной атаке дронов на саратов и энгельс: говорят о возгорании на аэродроме и эвакуации20.03.25, 08:57 • 13901 просмотр