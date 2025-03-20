В энгельсе после удара россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, которыми бьют по Украине - ЦПД СНБО

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16331 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30048 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65433 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 214659 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123130 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392284 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311148 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213845 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244286 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255151 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23302 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 45948 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132467 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15291 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14611 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132541 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 214660 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392284 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254561 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311149 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3338 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14654 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46008 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72183 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57267 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

В энгельсе после удара россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, которыми бьют по Украине - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 9978 просмотра

После ночной атаки дронов на аэродроме в Энгельсе возник пожар, россиян эвакуировали. По словам руководителя ЦПД СНБО, РФ потеряла ракеты, в частности Х-101.

В энгельсе после удара россияне потеряли ракеты, в том числе Х-101, которыми бьют по Украине - ЦПД СНБО

После ночной атаки дронов в энгельсе россия потеряла ракеты, в частности Х-101, сообщил в четверг руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Детали

"На Энгельсе в результате удара россияне потеряли ракеты, в частности Х-101. Количество будет понятно позже. На этом аэродроме хранят больше всего ракет, которые использует стратегическая авиация для ударов по Украине", - написал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Тем временем после ночной атаки дронов в энгельсе введен режим ЧС, сообщил глава района максим леонов в телеграм-канале.

"Из-за возгорания на аэродроме эвакуированы жители нескольких СНТ. В связи с этим введен режим ЧС муниципального уровня. Такое решение было принято с целью обеспечения безопасности", - написал леонов.

В рф заявили о массированной атаке дронов на саратов и энгельс: говорят о возгорании на аэродроме и эвакуации20.03.25, 08:57 • 13901 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,091.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,818.91