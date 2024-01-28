В Финляндии состоялись президентские выборы, стало известно, кто прошел во второй тур

В воскресенье, 28 января, в Финляндии состоялись выборы на пост президента страны. Уже подсчитано 99,9% голосов. Об этом сообщает издание УІе.fi, передает УНН.

Детали

По данным Минюста страны, явка на президентских выборах в Финляндии составила 71,5%.

Всего в волеизъявлении приняли участие 3,25 млн человек, из них досрочно проголосовали в Финляндии 44,6% (1,91 млн), в день выборов на территории страны - 30,3% (1,29 млн), за рубежом - 16,2% (от зарегистрированных - 42,9 тысячи).

Всего могли проголосовать 4,54 млн человек.

По результатам подсчета голосов, лидируют:

бывший премьер-министр Финляндии Александер Стубб, который набирает 27,2%,

экс-глава МИД, депутат Пекка Хаависто - 25,8%.

Именно они станут участниками второго тура, который состоится 11 февраля.

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