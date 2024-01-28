У Фінляндії відбулися президентські вибори, стало відомо, хто пройшов до другого туру
Київ • УНН
Колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александр Стубб отримав найбільше голосів (27,2%) у першому турі президентських виборів у Фінляндії. У другому турі виборів 11 лютого він зустрінеться з колишнім міністром закордонних справ Пеккою Хаавісто (25,8% голосів).
У неділю, 28 січня, у Фінляндії відбулися вибори на посаду президента країни. Уже підраховано 99,9% голосів. Про це повідомляє видання Уle.fi, передає УНН.
Деталі
За даними Мін’юсту країни, явка на президентських виборах у Фінляндії становила 71,5%.
Загалом у волевиявленні взяли участь 3,25 млн осіб, з них достроково проголосували у Фінляндії 44,6% (1,91 млн), у день виборів на території країни – 30,3% (1,29 млн ), за кордоном – 16,2% (від зареєстрованих – 42,9 тисячі).
Усього могли проголосувати 4,54 млн осіб.
За результатами підрахунку голосів, лідирують:
- колишній прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, який набирає 27,2%,
- екс-глава МЗС, депутат Пекка Хаавісто – 25,8%.
Саме вони стануть учасниками другого туру, що відбудеться 11 лютого.
Фінляндія продовжує закриття кордону з росією ще на місяць11.01.24, 14:03 • 22431 перегляд