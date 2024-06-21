Международные партнеры заверили в дальнейшей финансовой поддержке Украины относительно выполнения бюджета-2024. об этом заявили в Министерстве финансов Украины по итогам заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам, передает УНН.

Детали

К заседанию, где выступил глава украинского Минфина Сергей Марченко, присоединились и министры экономики и финансов стран-членов Европейского Союза, а также представители институтов ЕС.

Среди обсужденных тем-финансово-экономическая ситуация в Украине, политики и меры, которые внедряет правительство Украины для вступления в ЕС и выполнения условий плана Украины в рамках инструмента Ukraine Facility на 2024-2027 годы.

Сергей Марченко поблагодарил европейских коллег за поддержку с начала полномасштабного вторжения. По его словам, Европейский Союз — крупнейший донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года.

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За первые пять месяцев текущего года финансовая поддержка от ЕС составляет более половины от всех привлеченных средств. Эта помощь является важным элементом, благодаря чему финансовая система продолжает быть стабильной. Благодарен за понимание потребностей Украины и быстрое принятие необходимых решений. Расширение сотрудничества с ЕС, полноценная интеграция-безусловные приоритеты правительства Украины - заявил Марченко.

В Минфине заявили, что финансовая поддержка международных партнеров и реформы Украины для увеличения внутренних доходов позволят обеспечивать приоритетные расходы госбюджета в полном объеме.

Ожидается, что финансовая помощь от ЕС будет наибольшей по объему и достигнет 16 млрд евро в 2024 году, при условии выполнения Украиной индикаторов плана Украины - резюмировали в Минфине.

Дополнение

Отмечается, что Украина и международные доноры активно работают над обеспечением приоритетных потребностей Украины в 2025 году. Министр финансов отметил среднесрочную сть инструмента ЕС Ukraine Facility, который предусматривает поддержку на 2024-2027 годы.

По его словам, Минфин Украины имеет возможность надлежащим образом планировать выполнение государственного бюджета на последующие годы. В 2025 году инструмент предусматривает 15,2 млрд евро помощи для Украины, из которых 12,5 млрд евро – бюджетная поддержка.

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Отдельно Сергей Марченко поблагодарил ЕС за поддержку решения G7 направить Украине около 50 млрд долларов США за счет будущих прибылей, полученных от замороженных суверенных российских активов. Этот шаг позволит обеспечить Украину необходимыми ресурсами в 2025 году.

Он пояснил, что Украина продолжает системную работу над внедрением реформ. В частности, для максимизации эффективности этого процесса правительство подготовило и представило матрицу реформ. это аналитический инструмент, который охватывает все условия и рекомендации международных партнеров Украины.

Напомним

Вице-премьер-министр-министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что от начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд долларов. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро