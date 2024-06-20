Украина в этом году нуждается еще в 9,5 млрд долл. для финансирования первоочередных потребностей восстановления, сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.

Детали

Как указали в Минфине, по оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украина нуждается в 15,3 млрд долларов США на быстрое восстановление.

"Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных нужд восстановления", - сообщили в Минфине.

Отмечается, что это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.

Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов