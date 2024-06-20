Киев • УНН
Украине в этом году необходимо дополнительно 9,5 миллиардов долларов для финансирования приоритетных потребностей в восстановлении.
Украина в этом году нуждается еще в 9,5 млрд долл. для финансирования первоочередных потребностей восстановления, сообщили в Минфине в четверг, пишет УНН.
Детали
Как указали в Минфине, по оценке отчета RDNA-3, в 2024 году Украина нуждается в 15,3 млрд долларов США на быстрое восстановление.
"Из них около 5,5 млрд долларов США уже профинансировано из государственного бюджета и за счет донорской поддержки. Таким образом, Украина нуждается еще в 9,5 млрд долларов США для финансирования первоочередных нужд восстановления", - сообщили в Минфине.
Отмечается, что это оборонная промышленность, энергетика, восстановление поврежденного жилья, сельское хозяйство, природные ресурсы, цифровые технологии и ИТ-сектор.
Всемирный банк: потребность на восстановление Украины оценивается в 486 млрд долларов15 февраля 2024, 08:58 • 25263 просмотра