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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 5952 перегляди

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Україні цього року необхідно ще 9,5 млрд дол. на першочергове відновлення

Київ • УНН

 • 19381 перегляди

Україні цього року необхідно додатково 9,5 мільярдів доларів для фінансування пріоритетних потреб у відновленні.

Україні цього року необхідно ще 9,5 млрд дол. на першочергове відновлення

Україна цього року потребує ще 9,5 млрд дол. для фінансування першочергових потреб відновлення, повідомили у Мінфіні у четвер, пише УНН.

Деталі

Як вказали у Мінфіні, за оцінкою звіту RDNA-3, у 2024 році Україна потребує 15,3 млрд доларів США на швидке відновлення.

"З них близько 5,5 млрд доларів США вже профінансовано з державного бюджету та за рахунок донорської підтримки. Таким чином, Україна потребує ще 9,5 млрд доларів США для фінансування першочергових потреб відновлення", - повідомили у Мінфіні.

Зазначається, що це оборонна промисловість, енергетика, відновлення пошкодженого житла, сільське господарство, природні ресурси, цифрові технології та ІТ-сектор.  

Світовий банк: потреба на відновлення України оцінюється у 486 млрд доларів15.02.24, 10:58 • 25469 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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