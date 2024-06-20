Шмыгаль переговорил с МВФ о структурных маяках и реформах: ожидает следующий транш в 2,2 млрд долл. в конце июня

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что Украина получит 2,2 миллиарда долларов от МВФ в рамках программы EFF на сумму 15,6 миллиарда долларов до конца этого месяца, и сообщил, что обсудил с представительницей Фонда ход реформ и реализацию структурных маяков, пишет УНН.

Рассчитываем на поддержку Совета директоров МВФ в конце этого месяца, решение которого принесет Украине $2,2 млрд в рамках программы EFF в размере 15,6 млрд долларов - указал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, во время встречи с первым заместителем директора-распорядительницы Международного валютного фонда Гитой Гопинах поблагодарил за успешную работу над четвертым просмотром программы.

"Обсудили ход реформ и реализацию структурных маяков, которые легли в основу украинской "Матрицы реформ". Особое внимание уделили макроэкономическим вопросам. Приветствовал решение стран G7 направить Украине 50 млрд долларов, которые будут погашаться за счет процентов из замороженных российских активов. Средства ожидаем уже в этом году. Это усилит экономическую состоятельность нашего государства в противодействии российской агрессии", - отметил Премьер.

Он выразил благодарность МВФ за последовательную поддержку,"что помогает Украине выстоять и продолжать борьбу за свободу и демократические ценности".

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