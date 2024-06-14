Зеленский встретился с директором-распорядителем МВФ Георгиевой, чтобы обсудить поддержку Украины, привлечение инвестиций для восстановления и развития бизнеса.
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Об этом президент сообщил в Telegrem, передает УНН.
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Пообщались о поддержке Украины, наших институтов, нашего общества. Для Украины чрезвычайно важно привлекать инвестиции для восстановления нашей страны и развития бизнеса. Спасибо за встречу и понимание
Зеленский обсудил с Трюдо сотрудничество в сфере обороны и подготовку к саммиту НАТО13 июня 2024, 18:10 • 26397 просмотров