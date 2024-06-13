Президент Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Они обсудили ситуацию с безопасностью, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, передает УНН.

"Содержательная встреча с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Спасибо Канаде за оборонную поддержку и подготовку будущих пакетов, в частности за отправку бронированных "медеваков" и другой бронетехники. Обсудили ситуацию с безопасностью, сотрудничество в сфере обороны и подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне", - написал Зеленский.

Он отметил, что основное внимание - подготовке Глобального саммита мира и его ожидаемым результатам.

"Обсудили также практическую деятельность Международной коалиции за возвращение принудительно перемещенных украинских детей, в которой Канада выступает инициатором и солидером", - рассказал Зеленский.

Дополнение

Во время Саммита G7 министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о новых санкциях Канады против рф. В список ограничений попала авиакомпания "Победа" и ряд российских СМИ.