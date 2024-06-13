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Зеленський обговорив з Трюдо співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО

Зеленський обговорив з Трюдо співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО

Київ • УНН

 • 29480 перегляди

Президент Зеленський обговорив безпекову ситуацію, оборонну співпрацю, підготовку до саміту НАТО та повернення вимушено переміщених українських дітей з прем'єр-міністром Канади Трюдо.

Президент Володимир Зеленський провів переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили безпекову ситуацію, співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, передає УНН.

"Змістовна зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую Канаді за оборонну підтримку та підготовку майбутніх пакетів, зокрема за відправлення броньованих "медеваків" й іншої бронетехніки. Обговорили безпекову ситуацію, співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - написав Зеленський.

Він зазначив, що основна увага – підготовці Глобального саміту миру та його очікуваним результатам.

"Обговорили також практичну діяльність Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, у якій Канада виступає ініціатором і співлідером", - розповів Зеленський.

Доповнення

Під час Саміту G7 міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про нові санкції Канади проти рф. До списку обмежень потрапила авіакомпанія "побєда" та низка російських ЗМІ. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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