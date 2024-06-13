Зеленський обговорив з Трюдо співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив безпекову ситуацію, оборонну співпрацю, підготовку до саміту НАТО та повернення вимушено переміщених українських дітей з прем'єр-міністром Канади Трюдо.
Президент Володимир Зеленський провів переговори із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Вони обговорили безпекову ситуацію, співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні, передає УНН.
"Змістовна зустріч із Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Дякую Канаді за оборонну підтримку та підготовку майбутніх пакетів, зокрема за відправлення броньованих "медеваків" й іншої бронетехніки. Обговорили безпекову ситуацію, співпрацю у сфері оборони та підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні", - написав Зеленський.
Він зазначив, що основна увага – підготовці Глобального саміту миру та його очікуваним результатам.
"Обговорили також практичну діяльність Міжнародної коаліції за повернення примусово переміщених українських дітей, у якій Канада виступає ініціатором і співлідером", - розповів Зеленський.
Доповнення
Під час Саміту G7 міністр закордонних справ Мелані Жолі оголосила про нові санкції Канади проти рф. До списку обмежень потрапила авіакомпанія "побєда" та низка російських ЗМІ.