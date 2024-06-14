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Зеленський зустрівся з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою

Київ • УНН

 • 130307 перегляди

Зеленський зустрівся з директором-розпорядником МВФ Георгієвою, щоб обговорити підтримку України, залучення інвестицій для відновлення та розвитку бізнесу.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це президент повідомив у Telegrem, передає УНН. 

Деталі

Поспілкувалися про підтримку України, наших інституцій, нашого суспільства. Для України надзвичайно важливо залучати інвестиції для відновлення нашої країни та розвитку бізнесу. Дякую за зустріч і розуміння

написав глава держави.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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