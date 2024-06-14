Зеленський зустрівся з директоркою МВФ Крісталіною Георгієвою
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з директором-розпорядником МВФ Георгієвою, щоб обговорити підтримку України, залучення інвестицій для відновлення та розвитку бізнесу.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. Про це президент повідомив у Telegrem, передає УНН.
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Поспілкувалися про підтримку України, наших інституцій, нашого суспільства. Для України надзвичайно важливо залучати інвестиції для відновлення нашої країни та розвитку бізнесу. Дякую за зустріч і розуміння
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