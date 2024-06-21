Від початку війни Україна залучила понад 85 млрд доларів допомоги - Свириденко
Київ • УНН
З початку війни, станом на 1 червня, Україна залучила до свого державного бюджету допомогу в розмірі 85,4 мільярда доларів.
Від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд доларів. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро. Про це під час години запитань до уряду заявила перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, передає УНН.
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"З урахуванням міжнародно фінансової допомоги за 5 місяців у нас доходи державного бюджету зросли на 23,8%, в тому числі і податкові надходження зросли на 53,9%, що в умовах низької інфляції свідчить про відновлення економічного зростання і економічної активності українського бізнесу. Від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд доларів. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що найближчими тижнями відбудеться четвертий перегляд програми з МВФ, після чого очікується додаткове виділення 2,2 млрд доларів, що дасть можливість збереження макростабільності у 2025 році.
"Обсяг залучених прямих іноземних інвестицій склав 4,25 млрд доларів. Більшість цих грошей – це реінвестиції, але якщо говорити про нові інвестиції, то вони були на рівні 1 млрд доларів", – додала Свириденко.
Нагадаємо
Цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.