Україна очікує надходження 1,9 млрд євро за програмою Ukraine Facility вже цього місяця - Шмигаль
Київ • УНН
Цього місяця Україна очікує отримати 1,9 мільярда євро за програмою "Механізм розширеного фінансування" та 2,2 мільярда доларів від МВФ.
Цього місяця Україна очікує надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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Посилюємо фінансову стійкість держави. Працюємо над залученням коштів партнерів. Від початку року ми вже залучили 11,8 млрд доларів зовнішнього фінансування. Розраховуємо, що подальша підтримка буде прогнозованою та стабільною. Вже цього місяця очікуємо надходження 1,9 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Після затвердження Виконавчою радою МВФ четвертого перегляду програми розширеного фінансування очікуємо ще 2,2 млрд доларів
Нагадаємо
Європейська комісія оприлюднила рішення про створення Аудиторської ради, яка оцінюватиме ефективність та контролюватиме використання фінансової допомоги в рамках наданих Україні 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility.