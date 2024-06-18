В этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Детали

Усиливаем финансовую устойчивость государства. Работаем над привлечением средств партнеров. С начала года мы уже привлекли 11,8 млрд долларов внешнего финансирования. Рассчитываем, что дальнейшая поддержка будет прогнозируемой и стабильной. Уже в этом месяце ожидаем поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. После утверждения Исполнительным советом МВФ четвертого пересмотра программы расширенного финансирования ожидаем еще 2,2 млрд долларов - сообщил Шмыгаль.

Напомним,

Европейская комиссия обнародовала решение о создании Аудиторского совета, который будет оценивать эффективность и контролировать использование финансовой помощи в рамках предоставленных Украине 50 млрд евро по программе Ukraine Facility.