В ЄС вирішили створити Аудиторську раду для контролю за використанням Україною 50 млрд євро за механізмом Ukraine Facility
Київ • УНН
Європейська Комісія вирішила створити Аудиторську раду для оцінки ефективності та моніторингу використання фінансової допомоги в рамках програми Ukraine Facility на суму 50 мільярдів євро, забезпечення прозорості та запобігання шахрайству, корупції та конфлікту інтересів.
Європейська комісія оприлюднила рішення про створення Аудиторської ради, яка оцінюватиме ефективність та контролюватиме використання фінансової допомоги в рамках наданих Україні 50 млрд євро за програмою Ukraine Facility, передає УНН.
"Аудиторська рада має бути створена в рамках Українського механізму для підвищення ефективності українських систем управління та контролю фінансування Союзу та, зокрема, для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів і порушенням", - зазначено у рішенні.
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Крім того, Аудиторська рада має бути створена терміново, щоб Україна мала змогу подати свій перший платіжний запит.
Аудиторська рада Українського фонду створюється на період з дня прийняття цього рішення до 30 червня 2028 року.
Що ще відомо?
У рішенні зазначено, що Аудиторська рада буде складатися з трьох членів і базуватиметься в Брюсселі.
Нагадаємо
Механізм Ukraine Facility передбачає залучення 50 мільярдів євро з 2024 по 2027 роки за умови успішного виконання Плану України. Більша частина з цих коштів – кредити.
Україна, відповідно до Рамкової угоди, зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості використання коштів.