Европейская комиссия обнародовала решение о создании Аудиторского совета, который будет оценивать эффективность и контролировать использование финансовой помощи в рамках предоставленных Украине 50 млрд евро по программе Ukraine Facility, передает УНН.

"Аудиторский совет должен быть создан в рамках Украинского механизма для повышения эффективности украинских систем управления и контроля финансирования Союза и, в частности, для предотвращения мошенничества, коррупции, конфликтов интересов и нарушений", - говорится в решении.

ЕС запустил инвестиционный инструмент программы Ukraine Facility: что предполагается

Кроме того, Аудиторский совет должен быть создан срочно, чтобы Украина имела возможность подать свой первый платежный запрос.

Аудиторский совет Украинского фонда создается на период со дня принятия этого решения до 30 июня 2028 года.

Что еще известно?

В решении указано, что Аудиторский совет будет состоять из трех членов и будет базироваться в Брюсселе.

Напомним

Механизм Ukraine Facility предусматривает привлечение 50 миллиардов евро с 2024 по 2027 годы при условии успешного выполнения Плана Украины. Большая часть из этих средств - кредиты.

Украина, в соответствии с Рамочным соглашением, обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности использования средств.