С начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд долларов. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро. Об этом во время часа вопросов к правительству заявила первая вице-премьерминистр-министр экономики Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

"С учетом международно финансовой помощи за 5 месяцев у нас доходы государственного бюджета выросли на 23,8%, в том числе и налоговые поступления выросли на 53,9%, что в условиях низкой инфляции свидетельствует о возобновлении экономического роста и экономической активности украинского бизнеса. С начала войны, по состоянию на 1 июня, в государственный бюджет Украины было привлечено 85,4 млрд долларов. Уже в этом месяце Украина ожидает получить в рамках Ukraine Facility 1,9 млрд евро", - сказала Свириденко.

Она отметила, что в ближайшие недели состоится четвертый пересмотр программы с МВФ, после чего ожидается дополнительное выделение 2,2 млрд долларов, что даст возможность сохранения макростабильности в 2025 году.

"Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций составил 4,25 млрд долларов. Большинство этих денег-это реинвестиции, но если говорить о новых инвестициях, то они были на уровне 1 млрд долларов", – добавила Свириденко.

Напомним

В этом месяце Украина ожидает поступления 1,9 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.