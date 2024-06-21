Цьогоріч Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС - Мінфін

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 2516 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 62552 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 151446 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 146251 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 122508 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 132898 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84970 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93136 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98745 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89684 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
41%
Популярнi новини

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 20624 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

13 квітня, 11:19 • 43816 перегляди

Удар по Сумах: Єрмак заявив про свідомий обстріл росіянами з касетних боєприпасів цивільних жителів міста

13 квітня, 11:54 • 17063 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

13 квітня, 12:43 • 22860 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11228 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 146235 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 221313 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 371250 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 307150 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 415411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

18:16 • 834 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 11308 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 31039 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27915 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 122501 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Цьогоріч Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС - Мінфін

Київ • УНН

 • 30388 перегляди

Міжнародні партнери запевнили Україну в подальшій фінансовій підтримці для виконання бюджету на 2024 рік, при цьому очікується, що ЄС надасть найбільшу допомогу в розмірі 16 мільярдів євро за умови виконання Україною своїх зобов'язань в рамках плану фінансування України.

Цьогоріч Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС - Мінфін

Міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України щодо виконання бюджету-2024. Про це заявили у Міністерстві фінансів України за підсумками засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань, передає УНН.

Деталі 

До засідання, де виступив глава українського мінфіну Сергій Марченко, долучились і міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС. 

Серед обговорених тем — фінансово-економічна ситуація в Україні, політики та заходи, які впроваджує Уряд України для вступу до ЄС та виконання умов Плану України у межах Інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року.

Україні цього року необхідно ще 9,5 млрд дол. на першочергове відновлення20.06.24, 18:08 • 19381 перегляд

За перші п'ять місяців поточного року фінансова підтримка від ЄС становить більше половини від усіх залучених коштів. Ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке прийняття необхідних рішень. Розширення співпраці з ЄС, повноцінна інтеграція – безумовні пріоритети уряду України

- заявив Марченко. 

У Мінфіні заявили, що фінансова підтримка міжнародних партнерів та реформи України задля збільшення внутрішніх доходів дозволять забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету у повному обсязі.

Очікується, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів плану України 

- резюмували у Мінфіні.

Доповнення

Зазначається, що Україна та міжнародні донори активно працюють над забезпеченням пріоритетних потреб України у 2025 році. Міністр фінансів відзначив середньостроковість Інструменту ЄС Ukraine Facility, який передбачає підтримку на 2024-2027 роки.

За його словами, Мінфін України має можливість належно планувати виконання державного бюджету на наступні роки. У 2025 році Інструмент передбачає 15,2 млрд євро допомоги для України, із яких 12,5 млрд євро – бюджетна підтримка.

Шмигаль переговорив з МВФ про структурні маяки та реформи: очікує наступний транш у 2,2 млрд дол. наприкінці червня20.06.24, 16:15 • 20577 переглядiв

Окремо Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні близько 50 млрд доларів США коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів. Цей крок дозволить забезпечити Україну необхідними ресурсами у 2025 році. 

Він пояснив, що Україна продовжує системну роботу над впровадженням реформ. Зокрема, для  максимізації ефективності цього процесу Уряд підготував та презентував Матрицю реформ. Це аналітичний інструмент, який охоплює всі умови та рекомендації міжнародних партнерів України.   

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд доларів. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Економіка
Рада Європейського Союзу
Міністерство фінансів України
Європейський Союз
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,726.80
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,629.76