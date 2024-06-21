Цьогоріч Україна може отримати 16 млрд євро фінансової підтримки від ЄС - Мінфін

Міжнародні партнери запевнили у подальшій фінансовій підтримці України щодо виконання бюджету-2024. Про це заявили у Міністерстві фінансів України за підсумками засідання Ради ЄС з економічних та фінансових питань, передає УНН.

Деталі

До засідання, де виступив глава українського мінфіну Сергій Марченко, долучились і міністри економіки та фінансів країн-членів Європейського Союзу, а також представники інституцій ЄС.

Серед обговорених тем — фінансово-економічна ситуація в Україні, політики та заходи, які впроваджує Уряд України для вступу до ЄС та виконання умов Плану України у межах Інструменту Ukraine Facility на 2024-2027 роки.

Сергій Марченко подякував європейським колегам за підтримку від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, Європейський Союз — найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року.

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За перші п'ять місяців поточного року фінансова підтримка від ЄС становить більше половини від усіх залучених коштів. Ця допомога є важливим елементом, завдяки чому фінансова система продовжує бути стабільною. Вдячний за розуміння потреб України та швидке прийняття необхідних рішень. Розширення співпраці з ЄС, повноцінна інтеграція – безумовні пріоритети уряду України - заявив Марченко.

У Мінфіні заявили, що фінансова підтримка міжнародних партнерів та реформи України задля збільшення внутрішніх доходів дозволять забезпечувати пріоритетні видатки держбюджету у повному обсязі.

Очікується, що фінансова допомога від ЄС буде найбільшою за обсягом та сягне 16 млрд євро у 2024 році, за умови виконання Україною індикаторів плану України - резюмували у Мінфіні.

Доповнення

Зазначається, що Україна та міжнародні донори активно працюють над забезпеченням пріоритетних потреб України у 2025 році. Міністр фінансів відзначив середньостроковість Інструменту ЄС Ukraine Facility, який передбачає підтримку на 2024-2027 роки.

За його словами, Мінфін України має можливість належно планувати виконання державного бюджету на наступні роки. У 2025 році Інструмент передбачає 15,2 млрд євро допомоги для України, із яких 12,5 млрд євро – бюджетна підтримка.

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Окремо Сергій Марченко подякував ЄС за підтримку рішення G7 спрямувати Україні близько 50 млрд доларів США коштом майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів. Цей крок дозволить забезпечити Україну необхідними ресурсами у 2025 році.

Він пояснив, що Україна продовжує системну роботу над впровадженням реформ. Зокрема, для максимізації ефективності цього процесу Уряд підготував та презентував Матрицю реформ. Це аналітичний інструмент, який охоплює всі умови та рекомендації міжнародних партнерів України.

Нагадаємо

Віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко заявила, що від початку війни, станом на 1 червня, до державного бюджету України було залучено 85,4 млрд доларів. Вже цього місяця Україна очікує отримати в межах Ukraine Facility 1,9 млрд євро