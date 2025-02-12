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В этом году армия рф увеличится на 12-15 дивизий - президент

Киев  •  УНН

 • 2710 просмотра

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Зеленский сообщил о планах РФ увеличить армию на 12-15 дивизий в 2025 году. Президент предупредил, что новые войска могут быть использованы не только против Украины, но и против стран НАТО.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в 2025 году нарастит военные силы на 12-15 дивизий, что составит около 150 тысяч дополнительных военных. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Я устал говорить, что именно в интересах НАТО иметь Украину среди ее членов. Если останется НАТО без Украины, то Европа подвергнется оккупации. Возможно мы говорим об этом слишком громко, но если альянс этого не понимает..

- сказал Зеленский.

По его словам, НАТО заинтересовано в Украине, ведь даже с украинской армией, силы ЕС меньше армии России.

"Именно то, что нужно, чтобы заставить путина остановить войну": Зеленский высказался о решительности Трампа12.02.25, 11:45 • 16410 просмотров

россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий. Мы считаем, что это будет еще 150 тысяч дополнительных сил из-за мобилизации также учитываем КНДРовцев

- добавил президент.

Зеленский считает, что тренироваться эти войска будут на территории Беларуси. Именно по такому «сценарию» и началось полномасштабное вторжение.

Весной или летом этого года, когда войска рф будут готовы они могут начать полномасштабное вторжение. В этот момент возникает вопрос. А кто сказал, что они будут снова нападать на Украину? Они могут пойти на Польшу или Литву. Они это могут

 - добавил глава государства. 

 Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Украины Европа будет оккупирована Россией. Он подчеркнул, что украинская армия, которая состоит из 110 боевых бригад, сейчас сдерживает армию россии, имеющую 220 бригад, и в перспективе это количество может возрасти. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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