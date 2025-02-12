В этом году армия рф увеличится на 12-15 дивизий - президент

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия в 2025 году нарастит военные силы на 12-15 дивизий, что составит около 150 тысяч дополнительных военных. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

Я устал говорить, что именно в интересах НАТО иметь Украину среди ее членов. Если останется НАТО без Украины, то Европа подвергнется оккупации. Возможно мы говорим об этом слишком громко, но если альянс этого не понимает..

По его словам, НАТО заинтересовано в Украине, ведь даже с украинской армией, силы ЕС меньше армии России.

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россияне будут увеличивать свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий. Мы считаем, что это будет еще 150 тысяч дополнительных сил из-за мобилизации также учитываем КНДРовцев

Зеленский считает, что тренироваться эти войска будут на территории Беларуси. Именно по такому «сценарию» и началось полномасштабное вторжение.

Весной или летом этого года, когда войска рф будут готовы они могут начать полномасштабное вторжение. В этот момент возникает вопрос. А кто сказал, что они будут снова нападать на Украину? Они могут пойти на Польшу или Литву. Они это могут