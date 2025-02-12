В цьому році армія рф збільшиться на 12-15 дивізій - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія у 2025 році наростить військові сили на 12-15 дивізій, що становитиме близько 150 тисяч додаткових військових. Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Я втомився говорити, що саме в інтересах НАТО мати Україну серед її членів. Якщо залишиться НАТО без України, то Європа зазнає окупації. Можливо ми говоримо про це занадто голосно, але якщо альянс цього не розуміє… - сказав Зеленський.

За його словами, НАТО зацікавлене в Україні, адже навіть з українською армією, сили ЄС менші за армію росії.

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росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. Ми вважаємо, що це буде ще 150 тисяч додаткових сил через мобілізацію також враховуємо КНДРівців - додав президент.

Зеленський вважає, що тренуватись ці війська будуть на території білорусі. Саме по такому "сценарію" і розпочалось повномасштабне вторгнення.

Весною або влітку цього року, коли війська рф будуть готові вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. В цей момент виникає питання. А хто сказав, що вони будуть знову нападати на Україну? Вона можуть піти на Польщу чи Литву. Вони це можуть - додав глава держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде окупована росією. Він підкреслив, що українська армія, яка складається з 110 бойових бригад, нині стримує армію росії, що має 220 бригад, і в перспективі ця кількість може зрости.