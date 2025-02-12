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В цьому році армія рф збільшиться на 12-15 дивізій - Президент

Київ • УНН

 • 32344 перегляди

Зеленський повідомив про плани РФ збільшити армію на 12-15 дивізій у 2025 році. Президент попередив, що нові війська можуть бути використані не лише проти України, але й проти країн НАТО.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія у 2025 році наростить військові сили на 12-15 дивізій, що становитиме близько 150 тисяч додаткових військових. Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.

Я втомився говорити, що саме в інтересах НАТО мати Україну серед її членів. Якщо залишиться НАТО без України, то Європа зазнає окупації. Можливо ми говоримо про це занадто голосно, але якщо альянс цього не розуміє…

- сказав Зеленський.

За його словами, НАТО зацікавлене в Україні, адже навіть з українською армією, сили ЄС менші за армію росії.

"Саме те, що потрібно, щоб змусити путіна зупинити війну": Зеленський висловився про рішучість Трампа12.02.25, 11:45 • 31311 переглядiв

росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. Ми вважаємо, що це буде ще 150 тисяч додаткових сил через мобілізацію також враховуємо КНДРівців

- додав президент.

Зеленський вважає, що тренуватись ці війська будуть на території білорусі. Саме по такому "сценарію" і розпочалось повномасштабне вторгнення.

Весною або влітку цього року, коли війська рф будуть готові вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. В цей момент виникає питання. А хто сказав, що вони будуть знову нападати на Україну? Вона можуть піти на Польщу чи Литву. Вони це можуть

 - додав глава держави. 

 Нагадаємо 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде окупована росією. Він підкреслив, що українська армія, яка складається з 110 бойових бригад, нині стримує армію росії, що має 220 бригад, і в перспективі ця кількість може зрости. 

Ірина Колеснік

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