В цьому році армія рф збільшиться на 12-15 дивізій - Президент
Київ • УНН
Зеленський повідомив про плани РФ збільшити армію на 12-15 дивізій у 2025 році. Президент попередив, що нові війська можуть бути використані не лише проти України, але й проти країн НАТО.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росія у 2025 році наростить військові сили на 12-15 дивізій, що становитиме близько 150 тисяч додаткових військових. Про це він сказав в інтервʼю The Guardian.
Я втомився говорити, що саме в інтересах НАТО мати Україну серед її членів. Якщо залишиться НАТО без України, то Європа зазнає окупації. Можливо ми говоримо про це занадто голосно, але якщо альянс цього не розуміє…
За його словами, НАТО зацікавлене в Україні, адже навіть з українською армією, сили ЄС менші за армію росії.
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росіяни будуть збільшувати свою армію у 2025 році на 12-15 дивізій. Ми вважаємо, що це буде ще 150 тисяч додаткових сил через мобілізацію також враховуємо КНДРівців
Зеленський вважає, що тренуватись ці війська будуть на території білорусі. Саме по такому "сценарію" і розпочалось повномасштабне вторгнення.
Весною або влітку цього року, коли війська рф будуть готові вони можуть розпочати повномасштабне вторгнення. В цей момент виникає питання. А хто сказав, що вони будуть знову нападати на Україну? Вона можуть піти на Польщу чи Литву. Вони це можуть
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що без України Європа буде окупована росією. Він підкреслив, що українська армія, яка складається з 110 бойових бригад, нині стримує армію росії, що має 220 бригад, і в перспективі ця кількість може зрости.