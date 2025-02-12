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"Саме те, що потрібно, щоб змусити путіна зупинити війну": Зеленський висловився про рішучість Трампа

"Саме те, що потрібно, щоб змусити путіна зупинити війну": Зеленський висловився про рішучість Трампа

Київ • УНН

 • 31311 перегляди

Президент України висловився про рішучість Дональда Трампа. Зеленський сподівається на потужний союз України, США та Європи для досягнення миру.

Рішучість президента США Дональда Трампа - саме те, що потрібно, щоб змусити російського диктатора володимира путіна припинити війну. Таку думку висловив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Guardian, передає УНН.

Деталі

"Найголовніше – це рішучість Президента Трампа, сильні дії, швидкі ухвалення рішень, конкретика й ухвалення рішень усе ж таки через сильну позицію. Мені здається, що це саме те, що нам потрібно, щоб змусити путіна зупинити війну, припинити її та визнати, що це дуже велика помилка. І нам потрібно знайти шлях, як принести справедливий мир в Україну", - наголосив Президент.

Зеленський також висловив сподівання, що Україна, США та країни Європи будуть діяти як потужний союз для досягнення мирного вирішення конфлікту. 

"Такі дії президента Трампа, я дуже сподіваюсь, що будуть такими ж сильними діями і щодо політики путіна, щодо війни путіна. Тоді у нас є шанс в союзі нашому, Америки, країн Європи, які також дуже важливі, бо вони відіграють важливу роль, бо ми на Європейському континенті і безпека Європи залежить від того, як закінчиться і коли закінчиться війна", - підсумував Глава держави.

Зеленський про розміщення військового європейського контингенту в Україні: без США це неможливо11.02.25, 19:12 • 28346 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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