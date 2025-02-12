"Именно то, что нужно, чтобы заставить путина остановить войну": Зеленский высказался о решительности Трампа

Решительность президента США Дональда Трампа - именно то, что нужно, чтобы заставить российского диктатора владимира путина прекратить войну. Такое мнение высказал Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, передает УНН.

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"Самое главное - это решимость Президента Трампа, сильные действия, быстрые принятия решений, конкретика и принятие решений все же через сильную позицию. Мне кажется, что это именно то, что нам нужно, чтобы заставить путина остановить войну, прекратить ее и признать, что это очень большая ошибка. И нам нужно найти путь, как принести справедливый мир в Украину", - подчеркнул Президент.

Зеленский также выразил надежду, что Украина, США и страны Европы будут действовать как мощный союз для достижения мирного решения конфликта.

"Такие действия президента Трампа, я очень надеюсь, что будут такими же сильными действиями и в отношении политики путина, относительно войны путина. Тогда у нас есть шанс в союзе нашем, Америки, стран Европы, которые также очень важны, потому что они играют важную роль, потому что мы на Европейском континенте и безопасность Европы зависит от того, как закончится и когда закончится война", - подытожил Глава государства.

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