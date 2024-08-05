В понедельник, 5 августа, на автодороге сообщением "Житомир — Черновцы" в селе Жванец Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии травмировались восемь человек, среди которых семь детей. Об этом сообщила начальник сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области Инна Глега, передает УНН.

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"61-летний житель Черновицкой области перевозил детей на отдых из Киева в Республику Болгария на отдых. Не учтя дорожной обстановки, водитель съехал с дороги в селе Жванец, после чего столкнулся со стеной нежилого помещения. В результате аварии травмировался 62-летний мужчина и семеро детей в возрасте от 8 до 15 лет. Медики госпитализировали их в больницу", — отметила Инна Глега.

По ее словам, на момент аварии в автобусе находился 31 ребенок и взрослые, которые сопровождали школьников. По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Начальница сектора коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области рассказала, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок.

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