На Ровенщине авто врезалось в бетонный столб. Поэтому водитель погиб, а беременная пассажирка была госпитализирована. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.

Детали

3 августа в Ривненском районе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний водитель автомобиля Mercedes. Мужчина, проживающий в селе Цепцевичи Сарненского района, ехал по автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Гоща.

На определенном этапе путешествия водитель потерял контроль над автомобилем. Причины, повлекшие потерю контроля, еще не установлены. Легковушка выехала за пределы проезжей части и на большой скорости врезалась в бетонный столб. В результате сильного удара водитель погиб на месте.

В салоне автомобиля также находилась его беременная жена, которая получила тяжелые травмы. Ее из искореженного автомобиля деблокировали спасатели, и срочно госпитализировали в реанимацию Ровенской областной клинической больницы.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя.

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