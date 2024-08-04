Киев • УНН
На трассе Киев-Чоп Mercedes врезался в бетонный столб. 25-летний водитель погиб на месте, его беременную жену с тяжелыми травмами госпитализировали. Полиция расследует обстоятельства аварии.
На Ровенщине авто врезалось в бетонный столб. Поэтому водитель погиб, а беременная пассажирка была госпитализирована. Об этом сообщает Полиция Ровенской области, передает УНН.
Детали
3 августа в Ривненском районе произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 25-летний водитель автомобиля Mercedes. Мужчина, проживающий в селе Цепцевичи Сарненского района, ехал по автодороге Киев-Чоп недалеко от поселка Гоща.
На определенном этапе путешествия водитель потерял контроль над автомобилем. Причины, повлекшие потерю контроля, еще не установлены. Легковушка выехала за пределы проезжей части и на большой скорости врезалась в бетонный столб. В результате сильного удара водитель погиб на месте.
В салоне автомобиля также находилась его беременная жена, которая получила тяжелые травмы. Ее из искореженного автомобиля деблокировали спасатели, и срочно госпитализировали в реанимацию Ровенской областной клинической больницы.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть водителя.
На Волині водій авто не впорався з керуванням і зіштовхнувся з мікроавтобусом: є загиблі та поранені28 ноября 2023, 10:12 • 21502 просмотра