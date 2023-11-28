На Волыни водитель авто не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом: есть погибшие и раненые

В Волынской области водитель Honda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Mercedes. В результате ДТП водитель и пассажирка легковушки погибли. Водитель и пассажир микроавтобуса получили повреждения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Волынской области.

Детали

Авария произошла вчера, около 15 часов, вблизи села Городилец Ковельского района.

36-летний водитель Honda не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes под управлением 27-летнего турийчанина.

Как сообщается, водитель и 30-летняя пассажирка легковушки погибли. Кроме того, легкие телесные повреждения получили водитель и пассажир автобуса. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

На месте ДТП работали правоохранители. Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц.

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