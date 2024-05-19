В Донецкой области за сутки в результате российских атак погиб человек, еще один ранен
Киев • УНН
18 мая один человек погиб и еще один получил ранения в результате российских обстрелов в Донецкой области, сообщил глава Донецкой областной военной администрации.
За прошедшие сутки, 18 мая, в результате российских обстрелов в Донецкой области погиб один человек. Также известно об одном раненом. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.
Детали
За 18 мая россияне убили 1 жителя Донецкой области - в Кураховке. Еще 1 человек в области за сутки получил ранения
Также Филашкин предоставил обновленную графику по количеству погибших и раненых в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения. В общем известно уже о 1966 погибших и 4901 раненом человеке.
Глава ОВА подчеркнул, что количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним
Зенитчики 110-й бригады Вооруженных Сил Украины сбили российский самолет Су-25 в Донецкой области, и это уже четвертый самолет противника, сбитый бригадой.
Украинские военные отбили атаку россиян в Часовом Яру, уничтожив более 20 единиц вражеской бронетехники - Зеленский18 мая 2024, 17:11 • 40612 просмотров
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